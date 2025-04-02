國務院港澳辦：美“報告”不過是多一張廢紙

中評社北京4月2日電／據新華社報導，國務院港澳事務辦公室發言人4月1日發表談話，強烈反對、嚴厲譴責美國國務院發表所謂“香港政策法報告”抹黑詆毀香港國安法治並對中國中央政府和香港特區政府有關官員實施所謂“制裁”。



發言人表示，美國這一惡劣行徑粗暴踐踏國際法和國際關係基本準則，干涉中國內政和香港事務，侵犯香港法治和司法獨立，再次暴露其霸權霸道的蠻橫無恥，讓世人更加認清其黔驢技窮的歇斯底里。美國如此這般翻來覆去的醜陋表演注定是枉費心機、徒勞無功，所謂“報告”和“制裁”不過是再多一聲蠅鳴、再多一張廢紙。



發言人指出，香港國安法和香港《維護國家安全條例》築牢香港維護國家安全的法律屏障，為“一國兩制”實踐行穩致遠鞏固堅實基礎，使香港廣大居民依法享有的權利自由在安全環境下得到更充分保障。香港特區警方依法對危害國家安全的海外反中亂港分子採取行動，是維護國家安全和法治公義的應有必要之舉，合理合法、不容置喙。反觀美國，其無限泛化國安概念，頻頻濫用域外效力，屢屢打著國安旗號嚴重侵犯自由民主人權，可謂醜聞不斷、惡名遠揚。其不反躬自省，卻對香港特區維護國家安全的正當行動指手畫腳，更公然充當反中亂港分子的“黑保護傘”，虛偽“雙標”的醜惡嘴臉和“亂港遏華”的狼子野心暴露無遺。



發言人表示，美國所謂“報告”的鼓噪和“制裁”的恫嚇，絲毫動搖不了中國中央政府和香港特區政府維護國家安全和香港法治的決心意志，相反將更加激起包括香港同胞在內的全中國人民的同仇敵愾。人們看到的是，香港特區政府和有關官員發出嚴正聲明，表示對所謂“制裁”嗤之以鼻，將更團結、更努力、更堅決地維護國家安全和香港法治；香港社會各界紛紛憤慨發聲，猛烈抨擊美國的惡劣行徑。如果美國試圖用所謂“報告”和“制裁”來干擾阻撓中國中央政府和香港特區政府有關官員依法履職盡責，那完全是痴心妄想。



發言人最後強調，香港全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”方針，加快實現由治及興的浩蕩大勢不可阻擋，日益安全穩定的發展環境吸引越來越多各方資本和企業來港投資興業。過去一周在香港舉行的系列經濟金融盛事活動匯聚了全球眾多頂級投資者，正是國際社會對香港投下的信心票。中國中央政府始終堅定支持香港特區依法維護國家安全和香港繁榮穩定，堅定支持香港特區政府有關官員依法履職盡責，並全力保護他們的合法權益。任何妄圖阻擋破壞“一國兩制”事業前進的陰謀詭計都必然失敗，並將受到強有力的回擊！