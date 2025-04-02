【
大
中
小
】 【
打 印
】
劉建超訪問烏茲別克斯坦
http://www.CRNTT.com
2025-04-02 12:43:46
中評社北京4月2日電／據新華社報導，3月29日至4月1日，中共中央對外聯絡部部長劉建超率中共代表團訪問烏茲別克斯坦，會見總統米爾濟約耶夫、最高會議參議院主席納爾巴耶娃、立法院議長伊斯莫伊洛夫、外長賽義多夫、總統特別顧問烏穆爾扎科夫、企業家和實業界人士運動－自由民主黨主席海托夫、撒馬爾罕州代理州長博博耶夫等，並同烏智庫學者對話交流。雙方表示，將共同落實好兩國元首重要共識，密切政治對話，加強發展戰略對接，深化務實合作，擴大人文交流，共同促進中國－中亞命運共同體建設。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
塔烏兩國互換同盟關係條約批准書
(2025-04-01 13:49:30)
塔吉烏總統簽署三國國界交界點條約
(2025-04-01 10:10:35)
烏茲別克斯坦研究員：中國減貧經驗意義重大
(2025-03-20 14:26:48)
上合組織已成為重要務實合作平台
(2025-03-05 14:59:49)
烏茲別克斯坦塔什干舉辦手工藝品春季展會
(2025-03-04 11:07:02)
烏茲別克斯坦表示將與巴基斯坦加強經貿合作
(2025-02-27 12:26:21)
烏茲別克斯坦將組建新部隊
(2025-02-23 10:09:04)
烏茲別克和俄兩國總統同意加強雙邊關係
(2025-02-22 12:01:01)
烏茲別克斯坦：中國耳科專家開展醫療援助
(2025-02-21 14:47:18)
從陝西到烏茲別克斯坦：中國果苗“西行記”
(2025-01-14 10:22:43)