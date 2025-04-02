劉建超訪問烏茲別克斯坦

中評社北京4月2日電／據新華社報導，3月29日至4月1日，中共中央對外聯絡部部長劉建超率中共代表團訪問烏茲別克斯坦，會見總統米爾濟約耶夫、最高會議參議院主席納爾巴耶娃、立法院議長伊斯莫伊洛夫、外長賽義多夫、總統特別顧問烏穆爾扎科夫、企業家和實業界人士運動－自由民主黨主席海托夫、撒馬爾罕州代理州長博博耶夫等，並同烏智庫學者對話交流。雙方表示，將共同落實好兩國元首重要共識，密切政治對話，加強發展戰略對接，深化務實合作，擴大人文交流，共同促進中國－中亞命運共同體建設。