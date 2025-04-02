推“對等關稅”　美國衰退風險大增

對等關稅實施後，美國經濟風險劇增。（圖片來源：大公報） 中評社北京4月2日電／據大公報報導，對等關稅實施後，美國的有效平均進口關稅水平將達近百年來最高水平，全球貿易體系和增長的“耐受力”將經受“壓力測試”，並產生深遠的蝴蝶效應。



雖然理論上，特朗普提出的“對等關稅”框架應綜合評估關稅、增值稅、匯率及各項非關稅壁壘，但實際操作中，難以想像特朗普貿易團隊會短期內對全球各國情況做出詳盡的分析。



邏輯上，若要發揮最大槓桿作用，匆忙中推出的對等關稅政策理應針對易於量化的標準，並且滿足關稅政策增加財政支出，縮減貿易逆差，以及促進製造業回流、增強製造業實力的三大目標。因此，對等關稅的制定可能更多基於兩大維度：1）對美貿易規模：對美貿易基數大、或對美順差較大的國家；2）對美關稅和增值稅率：對美關稅較高且增值稅較高的國家。綜合來看，歐盟、印度、巴西、越南、日本等國家或地區被加徵對等關稅的可能性較大。



目前美國對墨西哥、加拿大、中國的進口關稅已高於、或接近對等關稅原則所隱含的水平，三國不太可能成為本輪重點目標。經過2018至19年對中國加徵三輪關稅，以及今年2、3月進一步加徵20%的關稅之後，目前美國對中國進口的關稅水平估計在35%左右，明顯高於對等關稅隱含的14%左右的水平。



2018至19年間的歷史經驗顯示，對單一國家大幅提高關稅對美國通脹的傳導效應較為顯著。隨著2017年特朗普大規模減稅政策對經濟的提振作用消退，2018年下半年起美國通脹整體呈回落態勢，但對中國加徵關稅仍明顯推升美國消費品價格。此外，由於中國是全球最大出口國和製造國，所以對華加徵關稅不僅對中國出口美國商品價格有抬升作用，也對全球相應品類商品價格有一定的抬升和示範作用。



此外，美、加、墨三國經濟深度融合、互為補充，對加、墨加徵關稅對美國通脹的影響可能更為明顯。早在1994年，三國就簽訂了《北美貿易自由協定》，通過關稅減免、原產地規則等促進三國產業鏈深度融合，到2018年，三國又簽訂了升級版的《美加墨協議》。根據白宮公布的數據，到2024年，美加墨協定涵蓋了美國從墨西哥進口的約一半商品，以及從加拿大進口的約38%的商品。



以汽車產業為例，美加墨協議要求車輛75%的價值必須來自北美，推動了三國的汽車產業鏈高度融合，2024年在美銷售的約1600萬輛車中約23%在墨西哥和加拿大組裝，同時暢銷車型的零部件有30%至70%來自美國和加拿大。