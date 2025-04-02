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深圳海事局黨組書記王建華接受紀律審查
http://www.CRNTT.com   2025-04-02 12:49:10


　　中評社北京4月2日電／據中央紀委國家監委網站、中央紀委國家監委駐交通運輸部紀檢監察組、廣東省紀委監委消息：深圳海事局黨組書記、局長王建華涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐交通運輸部紀檢監察組紀律審查和廣東省湛江市監委監察調查。

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