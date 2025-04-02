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新疆人民政府原黨組成員黃三平接受紀律審查
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2025-04-02 12:50:57
中評社北京4月2日電／據中央紀委國家監委網、新疆維吾爾自治區紀委監委消息：新疆維吾爾自治區人民政府原黨組成員黃三平涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受新疆維吾爾自治區紀委監委紀律審查和監察調查。
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