DSE筆試開考　視藝科難度適中

左圖：視覺藝術科科主任分析指，今年考卷難度適中。右圖：DSE筆試昨日開考，首科登場的是視覺藝術科，考生攜帶大量工具進出試場。（大公報） 中評社香港4月2日電／大公報報導，應屆香港中學文憑考試（DSE）筆試昨日開考，首科登場的是視覺藝術科，今屆報考人數約3900人。慕光英文書院視覺藝術科科主任黃思琪分析稱，今年DSE視覺藝術科評賞題目範圍較為廣泛，繪畫卷亦相較以往具像，整體而言，試卷難度適中。



有學生形容人生首次參加重大考試，難免憂心，所以各自選擇不同的方式去應對第一天開考帶來的壓力。今年DSE考生沿用“報到易”手機應用程式簽到，考評局表示，約90%考生使用程式自行簽到。



在慕光英文書院應考的考生鄺同學表示，他覺得視覺藝術科令他心情緊張，亦有很多事物需要他提前準備。他還指，該科考題難度屬可接受範圍，最後會以平常心面對出來的成績。但因為這次是自己第一次參與如此大型的考試，所以感到壓力頗大，甚至會擔憂個人成績不好，影響未來出路。為免前往考場途中出現意外而遲到，鄺同學選擇提早出門，較預定時間早了一個小時到達考場。問到擔不擔心今天開考的中文科時，他坦言，“我中文不算太好，因此，對考試成績有所擔心。”而對於今年考生增加，鄺同學亦憂慮選校選科的競爭加劇，令他未必能夠入讀心儀科目。



中文科今天開考



今屆DSE是第二年要求考生用手機應用程式“報到易”簽到，程式去年曾失靈。在慕光英文書院應考的李同學認為，昨天使用“報到易”簽到還算順利，且今年視覺藝術科的試題不算太難。整體而言，對這次考試感覺良好，並且對成績有信心。李同學平日會聽音樂畫畫抗壓，對於今天考中文亦很有信心。最後，問到第一天開考的感覺怎樣時，她僅答：“希望下年視覺藝術科不會在第一天開考。”



校方亦表示昨日試場運作暢順。慕光英文書院校長張永豐表示：“去年經歷過一次後，相信所有東西之前做過很多次測試，我們的同事也看清整份指引，有任何問題都好，網上即時有專組給大家支援。”

