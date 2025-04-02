緬甸地震黃金救援期已過，美國救援在哪？

中國救援隊投入緬甸地震救援現場。（圖片來源：中國日報） 中評社北京4月2日電／據中國日報報導，當地時間3月28日，緬甸中部發生7.9級強震，已導致2000多人死亡。



目前，重災區的救援工作仍在進行中，但缺乏專業救援隊伍和設備，加上餘震頻發，有些地區甚至在災難發生三天後依然無法進入，被埋在廢墟下的人生還機會渺茫。



與此同時，當地食品、藥品和防疫物資匱乏，在白天40℃左右的高溫和潮濕環境下，幸存者的處境也極為艱難。



“我們將提供幫助……是的，發生的事情太可怕了。”在回答記者有關提問時，美國總統特朗普順口說道。



美國國務院發言人塔米·布魯斯也表示，儘管削減了美國國際開發署的對外援助，但“我們履行這些（救災）職責的能力並沒有受到影響”。



布魯斯告訴媒體，美國是“可靠和持久的夥伴”，將根據當地的援助請求和有關報告來制定相關措施。



“人道主義援助和救災”是美國與東盟夥伴關係的重要內容，美國也信誓旦旦地宣稱要加強救援合作，但截至3月31日下午，緬甸地震72小時救援黃金時間已經過去，緬甸當地仍未出現美國救援隊的身影。



與此形成鮮明對比的是，中方救援隊是國際社會中第一支抵緬的救援隊。截止3月31日，中方救援隊已救出6名幸存者，中國首批人道主義救災物資也已抵達緬甸。