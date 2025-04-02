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江西省司法廳原巡視員夏太華接受審查調查
http://www.CRNTT.com   2025-04-02 12:50:16


　　中評社北京4月2日電／據中央紀委國家監委網、江西省紀委監委消息：江西省司法廳原巡視員夏太華涉嫌嚴重違紀違法，主動向組織交代問題，目前正接受江西省紀委監委紀律審查和監察調查。

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