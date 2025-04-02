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西藏自治區水利廳廳長和忠華接受審查調查
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2025-04-02 12:49:42
中評社北京4月2日電／據中央紀委國家監委網、西藏自治區紀委監委消息：西藏自治區水利廳黨組副書記、廳長和忠華涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受西藏自治區紀委監委紀律審查和監察調查。
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