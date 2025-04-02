富權：軍演從“沒收中線”到“進逼”常態化

中評社香港4月2日電／澳門新華澳報2日發表富權文章：對台軍演 從“沒收中線”到“進逼”常態化。以下為文章內容。



中國人民解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校昨日宣布，從四月一日開始，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊組織艦機“多向抵近台島”，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。施毅強調，這是對“台獨”分裂勢力的嚴重警告和有力遏制，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。



東部戰區也發佈此次軍事行動主題海報《進逼》，在《進逼》海報中，解放軍052D導彈驅逐艦、054A導彈護衛艦和殲—16戰機從五個方向對台島形成圍堵懾壓之勢，彰顯解放軍海空一體的協同作戰、奪控制權、多向打擊能力。《進逼》海報並寫有“『台獨』作妖、引火燒身”。另外，東部戰區還發布一則《除妖除魔》影片，首次出現台北市街景，有一零一大樓以及漢口街一段，以及“國軍”在“博愛特區”周邊戰備偵巡的影像，而“博愛特區”是台北市中正區內以“總統府”為中心所劃定的一塊區域，現今台灣當局許多重要機關多位於此區域，這折射瞭解放軍已經用衛星定位鎖定台灣地區的“心臟區域”，具有精準“斬首”打擊的能力。



與此同時，中國海警局東海分局新聞發言人朱安慶也宣布，四月一日，多支海警艦艇編隊位台島週邊海域組織執法巡查，開展臨檢拿捕、攔截扣押等科目演練。台灣是中國的一個省，這是依一個中國原則依法管控台島的實際行動。中國海警微信公眾號隨發的“海警艦艇編隊”態勢圖顯示，中國海警的三個編隊赴另三艘海警艦，圍繞著台島“畫了一個圈”，將整個台島包圍了起來。此折射了大陸方面已經將整個台島周邊海域視為大陸的內水管轄執勤範圍，並與解放軍的“多向抵近台島”演訓一道，展示解放軍、海警按照一個中國原則，對台島進行實質性的管控，彰顯對台灣地區擁有主權且行使具體管轄權。



實際上，就連台灣當局“國防部”昨午舉行的臨時記者會也在說明相關情況時承認，在他們在台海空域所“偵獲”的七十一架次主輔戰機、直升機、以及無人機中，有三十六架次進入台“應變區”；還“偵獲”十三艘海軍艦艇和四艘海警船，其中二艘在東引南邊，亦即在台當局的所謂“限制水域”內。

