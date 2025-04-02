多國外交官積極評價新疆發展和穩定

中評社北京4月2日電／據中國青年報報導，3月31日，新疆在北京再次舉辦有關國家駐華使節交流會，包括18位外國駐華大使和兩位國際組織代表在內，來自43個國家和國際組織的數十名外賓齊聚北京新疆大廈，傾聽天山腳下的故事，探索交流合作契機，為新疆的發展穩定“點贊”。



雪山、湖泊、草原、大漠、花海……新疆的標誌性視覺元素，以微縮景觀的方式布置在活動主會場中央，儼然一幅別致典雅的西域風光立體畫卷。出席交流會的中央及國家部委有關同志、新疆維吾爾自治區有關領導同外國賓客圍“畫”而坐，共同分享新疆改革發展穩定的新成就，感受新疆開放包容自信的新面貌。



新疆維吾爾自治區黨委副書記、自治區人民政府主席艾爾肯·吐尼亞孜開門見山，從構建新發展格局、推動發展成果惠及民生、鑄牢中華民族共同體意識、依法保障少數民族權利、國際交流合作5個維度介紹了新疆經濟社會發展和人權保障有關情況。



過去的一年里，新疆地區生產總值突破兩萬億元大關，進出口貿易總額增長21.8%，接待國內外遊客突破3億人次，接待外國政要、駐華使節、企業家等1.06萬人次，全疆77%以上的財政支出投向民生領域，3046公裡世界最長環沙漠生態屏障實現合龍……長長的統計數據清單之上，新疆的成就和進步有目共睹。艾爾肯·吐尼亞孜強調，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，新疆完整準確全面貫徹新時代中國共產黨的治疆方略，扎實推進依法治疆、團結穩疆、文化潤疆、富民興疆、長期建疆，天山南北呈現一派安定祥和、蓬勃發展的新氣象。



艾爾肯·吐尼亞孜在致辭中指出，一直以來，一些西方國家對新疆存在誤解和故意抹黑，一些國家的政客，罔顧事實、混淆是非、惡意詆毀，企圖把新疆各族人民拖入貧窮落後境地，這種行徑必將受到國際社會的反擊和唾棄。“新疆人權狀況好不好，新疆各族人民最有發言權！”他強調，新疆各族人民追求美好生活的步伐，絕不會被別有用心的無端指責和惡意幹涉阻擋，新疆必將在祖國的懷抱中創造更加燦爛的明天。



新疆的發展成績單，源於新時代黨的治疆方略，源於新疆各族幹部群眾的辛勤付出，也源於全世界友好國家、友好人士對新疆的支持。交流會上，新疆亞歐黃金通道和向西開放橋頭堡的定位，得到各國使節和國際組織代表的廣泛關注和認可。