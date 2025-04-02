南理工機械工程學院發展高質量教育

中評社北京4月2日電／據中國青年報報導，南京理工大學機械工程學院由創建於1953年的中國人民解放軍軍事工程學院炮兵工程系分建而成，是學校辦學規模最大、學科專業最強、社會影響最廣的學院之一。學院以“質量興院、特色立院、學科強院、文化榮院”為辦學方針，以服務國家戰略需求、推動社會進步為使命，致力於建設國際知名、特色鮮明的高水平研究型學院。



黨建引領夯實信仰根基 融合創新激活發展動能



學院堅守“為黨育英才、為國鑄利器”的辦學使命，探索形成了“忠誠於黨、赤誠報國、竭誠融合”的“三誠”特色黨建工作體系。目前學院有54個黨支部、1400餘名黨員。結合學院實際情況，探索實施“武器系統工程黨建工作法”，組織開設“兵器·智造”講堂，多措並舉實現黨建工作與業務工作深度融合，推動學院事業高質量發展。2024年，學院黨委入選第四批全國黨建工作標杆院系培育創建單位，學院獲評全國教育系統先進集體。4個師生黨支部入選江蘇省黨建工作樣板支部培育建設單位，1人獲評省優秀共產黨員標兵，3人獲評省優秀共產黨員。



多學科領航雙一流建設 交叉融合實現跨越發展



學院將學科建設視為發展的核心任務，積極布局，精準發力，取得顯著進展。兵器科學與技術學科入選第二輪國家“雙一流”建設學科，並在五輪學科評估中持續保持A＋，機械工程學科獲評A－，航空宇航學科入選“十四五”江蘇省重點學科。2023年學院獲批“機械”專業學位博士授權點。



全優專業鑄就培養高地 產教融合樹立育人典範



學院把立德樹人作為根本任務，高度重視本科生和研究生教學。學院現有8個專業，其中6個專業獲批國家級一流專業建設點、1個專業獲批省一流專業建設點。3個專業獲評省品牌專業和省產教融合型品牌專業，學院獲評江蘇省產教融合示範基地、工信部產學協同育人示範基地。