話劇《珠穆朗瑪》在拉薩首演

圖為話劇《珠穆朗瑪》首演現場（圖源：光明日報） 中評社北京4月2日電／據光明日報報導，3月31日，話劇《珠穆朗瑪》在位於西藏拉薩的西藏大劇院正式首演。《珠穆朗瑪》以“特別能吃苦、特別能戰鬥、特別能忍耐、特別能團結、特別能奉獻”的“老西藏精神”為核心主題，通過幾代西藏建設者的故事，展現了“十八軍”進藏以來西藏的歷史變遷與一代代建設者們的無私奉獻的故事，抒寫了一曲犧牲奉獻和民族團結的頌歌。