電影《您的聲音》走進首都“大思政課”

中評社北京4月2日電／據光明日報報導，以北京“接訴即辦”改革實踐為主題的紀錄電影《您的聲音》自2月18日公映以來，受到社會各界的廣泛關注。在2025年“‘京’彩文化 青春綻放”行動計劃啟動當日，“光影看首都：電影中的‘大思政課’”首講活動舉行。北京市有關方面邀請《您的聲音》創作團隊、高校教師以及學生代表分享影片的“台前幕後”，為來自33所在京高校的學生代表上了一堂特別的思政課。



《您的聲音》導演徐潔勤向在場大學生坦言，作為北京市民，自己曾經多次撥打12345熱線電話反映訴求，並得到有效解決。可在拍攝這部電影之前，徐潔勤對北京“接訴即辦”的工作流程卻並不熟悉。



“紀錄電影必須客觀真實呈現，才最有說服力和感染力。”徐潔勤表示，在兩個多月的調研中，《您的聲音》主創團隊走訪了100多位與“接訴即辦”相關的一線工作人員，通過面對面交流，近距離感受北京市民熱線的溫度。



“初入職場，每個人都是‘小白’。大家看電影里，我徒弟不知道什麼是‘手檢儀’，我當年入職的時候，連什麼是‘ETC’都不知道。”北京12345資深話務班長劉緩說。



“很多時候，我們的話務員吃住在現場，工位旁就是行軍床。”支持劉緩日夜堅守的精神動力，正是群眾打來的一通通電話，“每一次連線，我都會全力以赴為大家提供幫助。”



在北京“接訴即辦”機制不斷深化的過程中，高校等社會智力資源越來越多參與到城市治理之中。現場，北京建築大學“人民城市”大思政課負責人魏楚元給在場同學們講了個生動故事——



2024年，家住達園鏡胡同的劉女士以家門口雜物堆砌、影響出行為訴求，撥打12345熱線求助時，恰逢北京建築大學青年教師、天橋地區責任規劃師甘振坤和同學們一起到社區工作。在甘振坤團隊的協助下，社區通過增設花架、認領花盆的方式，打造了胡同微花園，幫助劉女士解決了困擾。