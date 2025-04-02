北京今年將綜合整治500個市屬老舊小區

中評社北京4月2日電／據新華社報導，4月1日，在北京市政府新聞辦舉行的“推動首都高質量發展”系列主題新聞發布會上，北京市住建委副主任馬綮鴻介紹，今年北京將著力解決群眾急難愁盼問題，實施500個市屬老舊小區綜合整治，老樓加裝電梯完工600部。



在民生領域，今年北京將實施核心區平房院落2000戶申請式退租和1200戶房屋修繕，推動整院退租、成片區更新改造。啟動實施20萬平方米危舊樓房改造。開展完整社區和城市社區嵌入式服務設施建設，實現一刻鐘便民生活圈全覆蓋。



在產業發展中，北京將激活存量空間資源，計劃改造提升老舊廠房40處，實施100萬平方米老舊樓宇、50萬平方米低效樓宇更新改造，推動產業園區“騰籠換鳥”，促進產業資源和空間資源有效匹配，推動中關村、朝青等重點商圈改造升級，促進文商旅體多元消費業態融合發展。



此外，在提升城市安全韌性方面，北京將改造老舊管線1000公里，啟動積水潭醫院新街口院區、安貞醫院朝陽院區等老院區病房改造提升，並推動排水防澇設施改造，完成15處積水點治理。同時，利用閑置空間挖潛建設停車位2.5萬個。



馬綮鴻表示，北京還將按照可復制、可推廣、受益面大的要求，圍繞花園城市建設、站城融合、賽事經濟、第五立面、既有建築節能改造和非居改建等方面，謀劃推進示範項目，以點帶面實現突破。