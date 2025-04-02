香港首季完成15宗IPO　全球第四

中評社香港4月2日電／中央出台提振經濟措施，以及內地DeepSeek崛起所帶來的中國資產重估，助推港股今年首季表現跑贏全球多個主要市場。倫敦證券交易所集團交易商情（LSEG Deals Intelligence）及畢馬威昨日都發表了香港首季IPO報告，其中，畢馬威的統計顯示本港首季共完成15宗IPO，集資額177億港元，位列全球第四，金額高去年同期近3倍，是自2021年以來第一季度新高。增長勢頭亦反映在IPO申請數量上，目前申請宗數已增至120家企業，較2024年年底的86家顯著增加，畢馬威相信今年香港IPO市場將迎來充滿活力的一年。



香港文匯報報導，畢馬威昨日發表香港首季IPO報告。報告指出，香港IPO市場延續了2024年下半年的強勁勢頭，在2025年初迎來了良好的開局。今年首季，香港共完成15宗IPO，集資額達177億港元，較2024年首季的47億港元增約2.77倍，金額創下自2021年以來第一季度的新高。這一出色表現不僅得益於上市宗數增加了25%，更因為第一季度有6宗IPO的集資額超過了10億港元，推動平均交易規模增長了193%。



而2024年香港共71宗新股上市，集資870億港元，全球排名位列第四。



科技熱潮推升流動性和估值



畢馬威中國資本市場及執業技術主管合夥人劉國賢昨表示，香港今年首季超過10億港元集資額的IPO便有6宗，去年同期僅有1宗。這一亮眼表現，主要受DeepSeek推出所推動，市場對內地科技公司的興趣顯著增強，對整體市場流動性和估值的提升發揮了關鍵作用。同時，內地監管機構的鼓勵，以及接通國際資本市場需求，驅動了“A＋H”公司的增長。他表示，儘管貿易關稅和利率方面的不確定性依然存在，但全球投資者對AI及其前景仍保持樂觀，預期AI的應用將持續吸引市場關注，有助相關企業獲得更好估值，並抓緊上市時機。



畢馬威中國新經濟市場及生命科學行業香港主管合夥人朱雅儀表示，在兩會過後，中證監提出了新一輪資本市場優化，旨在推動全面投資改革，優先考慮高質量發展並降低風險。特別是支持尚未盈利但具有高質量的科技初創企業上市，將進一步促進中國內地科技公司的創新和發展。



120新股排隊 “A＋H”受青睞



香港新股市場的增長勢頭還反映在IPO申請數量上，目前申請宗數已增至120家企業，較2024年年底86家有顯著增加。這一升勢主要源於第一季有51家企業首次提交申請，而對上一個季度僅有24家。特別是“A＋H”上市模式日益受青睞，首次提交申請的企業中，約有四分之一來自A股的上市公司。畢馬威中國香港資本市場組主管合夥人劉大昌表示，該行看到一些內地科技公司，正考慮透過特專科技公司通道來港上市，他相信香港IPO市場將迎來充滿活力的一年。



倫交所集團交易商情數據則顯示，今年首季全球IPO（包括二次上市）的總集資額為266億美元，較去年同期有12.6%增長，是2022年以來，首季最佳數額。其中，港股首季融資額達167億美元，較去年同期增長了13倍多。股票資本市場發行數量也較去年同期增長了15.4%，這主要得益於3月份的兩筆大型上市後集資：比亞迪（1211）56億美元和小米（1810）55億美元的股份配售。

