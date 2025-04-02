美媒曝特朗普政府正為控制格陵蘭島“算賬”

中評社北京4月2日電／據新華社報導，據美國媒體4月1日報導，美政府正在估算控制丹麥自治領地格陵蘭島的花銷和收益，其中一個方案是“砸重金”誘惑格陵蘭島加入美國。報導稱，這是將美國總統特朗普“奪島”願望轉化為可行政策的“最具體努力”。



《華盛頓郵報》引用知情人士的話說，白宮官員最近幾周已開始評估格陵蘭島成為美國領土的財務影響，包括為該島約5.7萬名居民提供政府服務的成本。知情人士說，白宮預算辦公室的工作人員試圖瞭解在得到格陵蘭島後，維護該島的潛在成本，以及格陵蘭島的自然資源能給美國帶來多少收入。



報導說，白宮正在評估的一個方案是向格陵蘭島自治政府提供比丹麥更優厚的待遇，丹麥目前每年為格陵蘭島提供約6億美元的補貼，而美方計劃提供比這“高得多的數字”來誘惑格陵蘭島居民。



報導同時引用智庫美國行動論壇今年1月的評估數字說，根據格陵蘭島礦產儲備的市場價格，購買該島的價格為2000億美元，但其在北大西洋的戰略價值接近3萬億美元。



格陵蘭島位於北美洲東北部，是世界第一大島。該島是丹麥的自治領地，有高度自治權，國防和外交事務由丹麥政府掌管。特朗普今年上任以來多次揚言要得到格陵蘭島，並聲稱不排除動用武力的可能性。特朗普的要求遭到丹麥及格陵蘭島居民譴責和反對。