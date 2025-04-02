東深供水60年有力支撐香港繁榮盛景

中評社北京4月2日電／據人民網報導，今年是東深供水工程對港供水60周年。60年來，工程對香港供水超300億立方米，滿足香港約80%的用水需求，為“東方之珠”的繁榮盛景提供有力支撐。



1963年，香港遭遇百年一遇的大旱，4天才能供水一次，每次供水僅4小時，300多萬人生活陷入困境。在香港的危急時刻，經周恩來總理特批，中央財政撥款3800萬元，建設東江—深圳供水工程，引東江之水以濟香港之困。



1965年3月1日，經過夜以繼日的奮戰，全長83公里的東深供水工程僅用時1年就建成通水，從此終結了香港極度缺水的歷史。其後，隨著香港用水需求日益增長，該工程又先後進行了三次擴建、一次全面改造，年供水規模也從建設初期的0.68億立方米提升到24.23億立方米。



受訪專家認為，這項跨越半個多世紀的民生工程，不僅成為滋養香港同胞的生命之源，也成為助推香港經濟騰飛的堅實保障，助力香港從傳統加工製造業向國際金融中心、航運中心、貿易中心轉型。



東江水源於江西贛州尋烏縣、安遠縣一帶的青山翠穀，南流500多公里，經東深供水工程進入香港。工程建成和運行之初，香港還未回歸，東江沿線通力合作，做好水源保護工作。從江西贛州到廣東河源，再到廣東東莞、深圳……一棒棒的接力守護，體現內地對香港流動的深情。



在江西贛州，民眾傾心保護東江源頭的生態環境，將水源區域林場劃為重點保護區域，建立起最嚴格的森林保護制度，並強化了護林員配備工作。在廣東河源，當地先後拒絕了超500個總投資600多億元的可能影響水質的工業項目落戶，並已經累計投入上百億資金用於整治全市河流。



瞭解到工程建設歷程後，香港高主教書院學生張焜傑十分感慨。“東江供水工程是內地對香港關愛的見證。這份情誼讓我意識到，內地和香港一直是一家人，香港遇到什麼困難，內地都毫不猶豫地為香港遮風擋雨。”張焜傑說。



近年來，隨著粵港澳大灣區建設深入推進和香港加速融入國家發展大局，東深供水進入新發展階段，演繹出更多沿線居民共同呵護生態環境的新故事。