澳門共商中醫藥大健康產業發展大計

中評社北京4月2日電／據人民網報導，澳門特區經濟及科技發展局、衛生局及藥物監督管理局3月31日聯合舉辦業界座談會，共商推動澳門中醫藥大健康產業發展大計。



澳門特區經濟及科技發展局局長邱潤華、衛生局局長羅奕龍、藥物監督管理局局長蔡炳祥、社會文化司司長辦公室顧問呂紅，以及澳門醫療、學術及科研機構、醫藥專業團體及業界代表等逾50人出席座談會。



邱潤華表示，特區政府高度重視中醫藥大健康產業發展，自2021年起，先後推出《鼓勵企業升級發展補貼計劃》《促進中醫藥產業發展先導資助計劃》及《促進中醫藥產業升級計劃》，支持中藥製造業升級轉型，增強市場競爭力。目前經科局正研究新政策，包括鼓勵藥廠取得“藥物生產質量管理規範（GMP）”認證，為有意擴大生產規模的企業提供工業准照咨詢、跨部門協作等支援。



羅奕龍指出，今年《政府工作報告》強調完善中醫藥傳承創新發展機制，推動高品質發展。澳門作為中西文化交融城市，在中醫藥產業發展有區位和政策優勢，肩負連接內地與國際市場的重任，要在粵港澳大灣區及橫琴粵澳深度合作區建設中，積極推動中醫藥產業協同發展，讓中醫藥多元功能和價值得到釋放，提升國際競爭力。



蔡炳祥強調，藥監局以“守護者”和“服務者”的角色履行職責，一方面做好藥物把關工作，保障公眾用藥安全及維護市場有序運作，同時從多方面提升服務效率，積極落實服務“下沉社區”的施政理念，營造便民便商的環境，凝聚業界智慧，共促產業發展。



與會者積極發言，深入討論互動，並就產業發展、人才培養、科研創新、設立主導基金等建言獻策。



離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心、鏡湖醫院、科大醫院、澳門銀葵醫院，中藥質量研究國家重點實驗室（澳門大學、澳門科技大學）代表，澳門醫務界聯合總會、澳門中華醫學會、澳門中醫藥學會、澳門中藥業公會、澳門中醫藥學會、澳門藥學會、澳門藥劑師學會、澳門廠商聯合會、澳門大藥房商會、澳門西藥業商會、澳門醫藥供應商協會、澳門中醫學會、澳門大健康醫療發展學會、澳門國際大健康行業協會、澳門中藥師學會、澳門中醫生公會、澳門藥廠商會、澳門青年醫療人員協會及中橋投資集團有限公司代表等與會。