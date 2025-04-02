美軍向中東增派航母戰鬥群

中評社北京4月2日電／據新華社報導，美國衛生與公共服務部4月1日起開始大規模裁員，被裁撤的數千崗位主要來自美國食品和藥物管理局、疾病控制和預防中心、國家衛生研究院等。



據《紐約時報》報導，特朗普政府當天解雇了數千名衛生領域的聯邦工作人員，進行了一場“清洗行動”，其中包括負責監管食品和藥品、醫療研究的官員和研究人員，涉及的部門涵蓋從全球健康到食品安全的各個領域。



據《今日美國報》當天報導，上述機構的員工必須在大樓入口處出示通行證，被解雇的員工則會被告知返回家中。報導指出，包括艾滋病專家在內的傳染病專家認為，此次裁員將使美國在應對傳染病和慢性病方面變得更加不安全。



此前曾擔任食品和藥物管理局局長的羅伯特·卡利夫在職業社交網站領英發文表示，“我們所熟知的食品和藥物管理局已不復存在，大多數擁有機構知識、深刻理解產品開發與安全的領導層人員已不再任職。我相信歷史會認為這是一個巨大的錯誤”。



美國衛生與公共服務部3月27日宣布將進行機構“重組”，裁減約1萬名全職員工。加上提前退休和政府“買斷”計劃人員，該部門全職員工數量將從8.2萬人降至6.2萬人，相當於總體裁員四分之一。



衛生與公共服務部是特朗普政府推進聯邦政府削減開支和人員的最新目標之一。大規模裁減聯邦雇員的舉措已引發了多起法律訴訟。