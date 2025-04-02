尹錫悅彈劾案將宣判　韓德洙稱全力維持治安

中評社北京4月2日電／據新華社報導，韓國代總統韓德洙2日就憲法法院4日將對尹錫悅總統彈劾案作出宣判一事表示，將動員所有警力和行政力量，防止出現任何意外事件。



韓德洙當天在主持召開治安相關部長會議時說，將以憲法法院為中心，廣泛部署應對突發情況的機動部隊，迅速應對緊急情況。“希望警方加強對憲法法院法官們的安全保護，在維持憲法法院及外交設施等主要設施的安全方面做充足準備。政府絕不允許發生任何非法或暴力行為。”



他說：“政府將維持國民的安全和秩序作為最優先價值，在憲法法院宣判前後盡全力維持治安秩序。”“對於破壞設施、暴行、縱火等挑戰公共權力的行為，將作為現行犯處理，以零容忍原則追究責任。”



韓德洙還表示，必須接受憲法法院的任何決定，並敦促政界人士“不要發表刺激或誘導非法示威和暴力的言論”。



韓國警方1日說，將於當地時間3日上午9時向首爾警察廳發布“乙級緊急令”、向其他地方警察廳發布“丙級緊急令”，4日零時起將面向全國警察廳發布最高級別的“甲級緊急令”。



首爾警方1日下午在憲法法院附近部署了3200多名警力，並計劃4日在首爾地區投入約1.4萬人維護治安。警方1日起提前“清空”憲法法院周邊100米區域，要求拆除附近的示威帳篷，並禁止民眾通行。



據韓媒報導，1日晚間，贊成和反對彈劾尹錫悅的團體在首爾市中心遊行，雙方發生對峙並互相辱罵。