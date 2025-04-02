日本米價連續12周創新高

中評社北京4月2日電／據新華社報導，日本農林水產省最新統計數據顯示，該國一袋5公斤裝普通大米均價為4197日元（約合204元人民幣），連續12周創新高。日本首相石破茂4月1日表示，如有必要將向市場投放更多政府儲備米以平抑米價。



農林水產省對日本全國約1000多家店鋪米價實施調查，結果顯示，截至3月23日的一周內，一袋5公斤裝普通大米均價為4197日元，約為去年同期的兩倍，創該部門統計這一數據以來新高。



為增加大米市場供應、抑制米價上漲，日本政府已於3月分兩批拍賣共計21萬噸儲備米，通過中標企業向市場投放。首批14萬噸儲備米已於近日陸續擺上超市貨架，一袋5公斤裝普通大米售價為3000日元（146元人民幣）左右。第二批已完成招標，尚未交貨。



按日本媒體說法，上述兩批儲備米全部上市後，米價漲勢能否得到抑制成為外界關注焦點。



在日本米價高漲背景下，一些米商將原本應提供給政府的儲備米高價轉賣，不惜繳納違約金。農林水產省通報，7家企業因未履行合同要求向政府交付約2000噸儲備米，受到處罰。



2024年夏季以來，受極端高溫致大米歉收等因素影響，日本大米價格持續上漲。去年8月，氣象部門發布日本東部太平洋南海海槽發生大地震可能性增高的警示，引發民眾囤積大米，一度出現“大米荒”。隨著新米上市，“大米荒”有所緩解，但米價依然居高不下。