美官員被曝使用商業郵箱處理政府事務

中評社北京4月2日電／據央視新聞報導，地時間4月1日獲悉，根據《華盛頓郵報》獲得的文件及對三名美國官員的採訪，特朗普的國家安全委員會成員，包括總統國家安全事務助理華爾茲，曾使用谷歌網絡郵箱個人賬戶（Gmail）處理政府事務。



報導稱使用Gmail進行通信的安全性遠低於“信號”軟件（Signal），相關行為成為美國家安全高官數據安全實踐存疑的最新例證。



據悉，華爾茲的一名高級助手曾使用個人Gmail賬戶與其他政府機構的同事進行涉及敏感軍事部署和強大武器系統的高度技術性對話，而這些內容與一場持續進行的衝突相關。



另有美國官員們表示，華爾茲本人也曾在Gmail上接收一些敏感性較低、但仍可能被利用的信息，例如他的日程安排和其他工作文件。這些官員以匿名身份發言，以描述他們認為存在問題的信息處理方式。據稱，華爾茲有時會從他的日程安排中復制內容並粘貼到Signal上，以便協調會議和討論。



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美國《大西洋》月刊總編輯傑弗裡·戈德伯格3月24日爆料說，他3月11日在“信號”軟件中收到與華爾茲同名的用戶的連接請求，兩天後被加入“胡塞PC小組”群聊中。3月15日，群聊中與美國國防部長赫格塞思同名的用戶發來消息，透露了美國即將在兩小時後對也門胡塞武裝進行打擊的作戰計劃，包括攻擊目標、攻擊順序及美方將部署的武器等細節。