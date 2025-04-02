解密：美日政府曾反對公佈CIA設有東京支局

中評社香港4月2日電／共同社報導，美日兩國政府1996年曾反對公佈存在美國中央情報局（CIA）東京支局。在美國特朗普政府今年3月公開的總統肯尼迪遇刺相關機密文件中，記錄了日美政府的交涉過程。兩國政府提出的反對公佈的理由是擔憂可能造成日美關係惡化、以及對時任執政黨自民黨的批評擴大。



美國報紙在1994年報導稱CIA在1950～1960年代向自民黨提供了資金，自民黨則予以否認。此次的文件解密揭示出日美兩國政府為掩蓋美國在日情報活動，在暗中進行了交涉。



留下記錄的是題為《東京支局的官方認定》的1996年3月的文件。該文件本身以前就被公開，但掩蓋了“CIA”等表述。此次公開了被掩蓋的文字，記載的是時任駐日大使蒙代爾等人指出“可能給日美關係造成負面影響”，表態稱“對於公開任何有關日本有CIA支局存在的信息均強烈反對”。



理由是“日本政府沒有公開承認存在情報收集活動，也沒有公開承認與美國情報機構的合作關係”。



此外還說明稱，時任外相河野洋平要求蒙代爾不要公開有關CIA在日本活動的文件。據稱，由於與一貫否定美國在日情報活動的日本政府立場相矛盾，河野預測如果公佈，“保守政權與日美安保合作”將受到打擊。



美國務院在2006年刊行的外交史料集中，正式承認CIA曾向自民黨提供資金。



美總統特朗普今年1月簽署了文件解密並全面公開的總統令。