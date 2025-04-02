資金在撤離美國　流向中國和歐洲

中評社香港4月2日電／日經新聞報導，投資資金正在從美國股市流出。從特朗普總統就任以來的股價漲落率來看，在世界的主要股票指數中，股價的跌幅之大受到市場關注。特朗普政府旨在吸引對美國投資的關稅強化政策適得其反，正帶來“美股一強”格局開始動搖這一諷刺性的結果。投資者的關注開始轉向歐洲和中國，資金撤離美國的狀況或持續一段時間。



距離特朗普宣佈“美國的黃金時代開啟”的就職儀式已經過去2個多月。科技股比例較高的美國納斯達克綜合指數下跌12%，3月31日創出約半年來的低點。作為美國股市投資指標的標準普爾500指數（S&P500）也下跌6%。這一跌幅大於因關稅問題而與美國對立的加拿大（下跌1%）和墨西哥（上漲5%）。



從投資於美國股市的基金的資金流動來看，資金撤離美國的趨勢突出。調查公司EPFR的數據顯示，在截至3月26日的一週內，202億美元流出美國股票基金。這是過去5年來第七大單周流出規模。



波動幅度巨大標誌著近年來成為共識的“股價持續上漲”這一美國股市神話的轉變。



在2008年雷曼危機以後的美國股市，由於以個人消費為中心的美國經濟明顯表現強勁、以及培育出以英偉達為代表的全球高科技企業的技術創新能力受到高度評價，吸引了全球投資資金。2024年12月，美國上市企業總市值的合計金額22年來首次超過世界的一半。



當初很多觀點認為，特朗普再次上台將加速這一趨勢。原因是人們認為，競選承諾中提出的提高關稅將對歐洲和中國經濟造成打擊，而美國企業將從限制放寬和延長減稅中受益。不過，隨著關稅政策的內容明朗化，全球投資者的觀點逐漸轉向悲觀。



“相信‘美國獨贏’的長期投資者，出於對特朗普總統的不信任，紛紛將資金轉移到其他地區”，All Nippon Asset Management的運營部執行研究員石見直樹這樣表示。他認為全球市場正在迎來轉折點。



另一方面，特朗普就任後全球主要市場中漲幅最大的是香港的恒生指數，漲幅接近2成。很多觀點指出，以中國人工智慧（AI）開發企業DeepSeek開發的“低成本”高性能AI受到關注為契機，亞洲的投資資金流向了中國。



歐洲股票也受到歡迎。盟主德國不惜修改相當於憲法的基本法，從之前的緊縮財政轉向了擴張路線。除大幅增加國防開支之外，還將推進基礎設施投資以提振經濟。



EPFR的數據顯示，在截至3月26日的一週內，“美股以外”的股票基金流入了113億美元。3月份達到347億美元，而美國股市僅流入198億美元。從流入金額之差來看，美國股市不受歡迎的程度創11個月以來新高。



向養老基金等提供資產配置戰略建議的法國興業證券的多元化資產策略師齋藤勉表示，世界上有實力的機構投資者重新審視了對美國股票的特別看待，“準備根據眼前的事件靈活採取行動”。



4月2日是被特朗普定位為“解放日”、預告將公佈大規模關稅政策的日資。這一天很可能成為全球股市的分水嶺。