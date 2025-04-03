中評現場：宋濤會見夏立言一行

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤4月2日下午在江蘇徐州會見中國國民黨副主席夏立言一行（中評社 海涵攝） 中評社徐州4月3日電（記者 海涵）中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤4月2日下午在江蘇徐州會見中國國民黨副主席夏立言一行。



下午4時30分許，宋濤先行來到會見廳等候迎接。夏立言隨後步入，剛一進門就同宋濤微笑招手，宋濤也伸手示意。兩人滿面笑容握手寒暄，並面向媒體區合影留念。之後，宋濤也與部分台灣嘉賓代表一一親切握手。



宋濤表示，習近平總書記指出，“兩岸同胞都是中國人，沒有什麼心結不能化解，沒有什麼問題不能商量，沒有什麼勢力能把我們分開”。兩岸同胞是家人、不是敵人，任何謀“獨”挑釁必定失敗，“台獨”分子惡行必遭懲處。我們將堅持一個中國原則和“九二共識”，與包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體和各界人士共同努力，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，加強兩岸交流合作，造福廣大台灣同胞，增進中華民族共同利益，守護中華民族共同家園。



夏立言表示，兩岸同屬一個中國，無論台灣人還是大陸人，都是堂堂正正的中國人，沒有什麼分歧不能化解。中國國民黨願在堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎上，推動兩岸關係和平發展。

