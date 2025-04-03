宋濤：“台獨”分子惡行必遭懲處

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤（中評社 海涵攝） 中評社徐州4月3日電（記者 海涵）中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤4月2日下午在江蘇徐州會見中國國民黨副主席夏立言一行時指出，兩岸同胞是家人、不是敵人。任何謀“獨”挑釁必定失敗，“台獨”分子惡行必遭懲處。



宋濤說，“前不久，夏立言先生一行到河南參加了黃帝故里拜祖大典，現在又到了徐州這座歷史名城。相信大家對中華文化的博大精深、源遠流長有了更深理解，會進一步增進我們共同弘揚、傳承好中華文化的責任感和使命感，也會進一步增進我們實現中華民族偉大復興的自信。”



宋濤表示，習近平總書記指出，“兩岸同胞都是中國人，沒有什麼心結不能化解，沒有什麼問題不能商量，沒有什麼勢力能把我們分開”。當前台海局勢複雜嚴峻，根源在於民進黨當局頑固堅持“台獨”立場，搞“台獨”挑釁，實施種種賣台引戰舉措，嚴重損害了台海和平和兩岸同胞利益。



宋濤指出，兩岸同胞是家人、不是敵人。民進黨當局採取種種措施阻礙兩岸人民的交往交流，但是兩岸同胞的血脈親情不會斷、兩岸同胞的人員往來不會停、兩岸的交流合作不會少。



宋濤強調，任何謀“獨”挑釁必定失敗，“台獨”分子惡行必遭懲處。我們將堅持一個中國原則和“九二共識”，與包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體和各界人士共同努力，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，加強兩岸交流合作，造福廣大台灣同胞，增進中華民族共同利益，守護中華民族共同家園。



