夏立言：兩岸同屬一中　沒什麼分歧不能化解

中國國民黨副主席夏立言（中評社 海涵攝） 中評社徐州4月3日電（記者 海涵）中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤2日在江蘇徐州會見中國國民黨副主席夏立言一行。夏立言表示，兩岸同屬一個中國，無論台灣人還是大陸人，都是堂堂正正的中國人，沒有什麼分歧不能化解。



夏立言說，這次來正好碰到清明時節。“前天我們在鄭州祭拜了黃帝，他是我們中華民族共同的始祖。明天我們要去南京中山陵，代表中國國民黨祭拜孫中山先生。孫中山先生是兩岸共同尊敬的政治家，而今年是孫中山先生逝世100周年。”



夏立言表示，此行還有更重要的目的，就是推動兩岸交流、維繫台海和平。他指出，目前兩岸形勢越來越嚴峻，我們絕對不願意兩岸武力相向，因此民間交流越來越不可或缺。“我們此行就是要反映台灣社會要和平、要發展、要交流的主流民意，相信這也是兩岸同胞共同的心願。”



夏立言說，長期以來，中國國民黨的兩岸政策都是遵循黨章黨綱規定，在“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎之上推動兩岸和平發展這條路線，這個立場其實從來沒有改變過。



夏立言表示，兩岸同屬一個中國，無論台灣人還是大陸人，都是堂堂正正的中國人，沒有什麼分歧不能化解。中國國民黨願在堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎上，推動兩岸關係和平發展。



據悉，夏立言率團於3月29日至4月4日訪陸，主要行程涵蓋河南、江蘇兩地，這是中國國民黨高層今年展開的首次大陸之行。期間，夏立言一行於3月31日參加了乙巳年黃帝故里拜祖大典，並將於4月3日赴江蘇南京拜謁中山陵。

