中評論壇：特朗普第二任期分析與展望

五位學者積極討論。（中評社 陳思遠攝） 中評社北京4月25日電（記者 郭至君）特朗普“二進宮”已滿百天，以“顛覆性改革”和“交易式外交”給美國國內和世界帶來巨大衝擊。中國評論通訊社、中評智庫基金會日前在北京記者站召開了以“特朗普第二任期美國政策分析與展望”為主題的思想者論壇，多位美國問題研究專家齊聚一堂，對特朗普第二任期美國內政外交諸多方面進行了評析與展望。

