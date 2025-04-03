孫東：今年內將聊天機械人“港話通”推出市場

立法會2日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月3日電（記者 盧哲）香港特區政府創新科技及工業局局長孫東2日在立法會回覆議員關於香港研發的大語言模型的提問時表示，“香港生成式人工智能研發中心”（HKGAI）正全力優化其大語言模型及“港文通”等應用程式，目標是在今年內將基於該大語言模型開發的聊天機械人（“港話通”）推出市場，供市民大眾使用。



據悉，由政府InnoHK創新香港研發平台資助的香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）在本年二月發布的HKGAI V1大模型，是全港首個基於人工智能(AI）聊天機械人DeepSeek全參數微調，並持續訓練產生的大語言模型，標誌著本地AI領域重大突破。



孫東在立法會回覆提問時介紹，在二○二三年透過聚焦人工智能及機械人技術的“AIR@InnoHK”創新香港研發平台資助成立的“香港生成式人工智能研發中心”（HKGAI），專注研發生成式人工智能技術，目標是建立香港自主研發的人工智能基礎模型和生態系統。他提到，HKGAI的研發及營運開支預算約2.35億港元。



根據HKGAI提供的資料，其本地開發的大語言模型特別針對香港本地的文化、語言環境以及安全性而作出優化，令該大語言模型除了擁有和市場上其他出色大語言模型相若的能力外，亦具備處理本地化應用場景的優勢。孫東表示，HKGAI正在研發一系列開源基礎模型，當中包括一個本地的大語言模型及以該模型開發的生成式人工智能文書輔助應用程式（“港文通”）。據介紹，“港文通”主要用作進行文件撰寫、翻譯、摘要等文書工作，現正處於研發階段。為協助HKGAI進一步訓練和優化其大語言模型及該應用程式，政府於二○二四年年中開始使用“港文通”。數字政策辦公室（數字辦）已邀請所有決策局／部門（局／部門）安排不同職系的政府人員參與試用計劃。數字辦現階段沒有有關試用所降低的成本及提升的效益等資料。