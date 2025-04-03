香港去年與拉丁美洲的貨物貿易總額升17%

立法會2日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月3日電（記者 盧哲）香港特區政府商務及經濟發展局局長丘應樺2日在立法會表示，二○二四年，香港與拉丁美洲（拉美）的貨物貿易總額約為1243億港元，較二○二三年上升17%。服務貿易方面，香港與拉美於二○二三年的貿易總額約為78億港元，較二○二二年上升近24%。他強調，特區政府會在香港與拉美經貿聯繫已奠下的良好基礎上，繼續致力推動與拉美地區建立更緊密的經貿關係，為香港商界開拓更多貿易和投資機遇。



二○二四年十一月，香港特區政府與拉丁美洲國家秘魯簽署《自由貿易協定》，由中國與秘魯企業共同投資的“一帶一路”重要項目秘魯錢凱港亦已啟用。丘應樺在立法會回答議員關於開拓香港與拉丁美洲之間的經貿和投資商機的提問時表示，香港特別行政區（特區）政府繼續積極擴闊經貿網絡，在不同市場探索發展機遇，近年尤其著重強化與新興及有潛質市場的經貿聯繫和市場拓展。二○二四年，香港與拉丁美洲（拉美）的貨物貿易總額約為1243億港元，較二○二三年上升17%。服務貿易方面，香港與拉美於二○二三年的貿易總額約為78億港元，較二○二二年上升近24%。特區政府會在香港與拉美經貿聯繫已奠下的良好基礎上，繼續致力推動與拉美地區建立更緊密的經貿關係，為香港商界開拓更多貿易和投資機遇。



丘應樺表示，作為擴闊經貿網絡工作的一部分，特區政府透過訂立自由貿易協定（自貿協定）及投資協定，加強與貿易夥伴的經濟合作、協助香港企業開拓市場和確保更佳的市場准入條件，以及加強保護投資者在海外的投資。香港與智利於二○一二年和二○一六年分別簽訂自貿協定及投資協定，於二○二○年與墨西哥簽訂投資協定，以及於二○二四年與秘魯簽訂自貿協定。另外，香港正與秘魯探討簽訂投資協定，亦正積極尋求與更多拉美地區的貿易夥伴締結自貿協定及投資協定，以進一步推動香港與拉美地區的主要貿易夥伴的經貿關係。



香港與智利近年更新了自貿協定內對服務貿易的承諾。智利在超過50個新加入的服務行業作出承諾，涵蓋香港具傳統優勢或有潛力作優先發展的服務行業，包括專業及商用服務業、技術測試及分析服務、會議服務、分銷服務等。香港的有關服務及其提供者，除特定豁免範圍或條件外，可享有智利市場准入，以及不遜於智利當地服務提供者獲得的待遇。更新承諾於二○二三年生效，為有關服務企業和投資者創造更多發展機遇。