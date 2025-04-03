鄧炳強：堵截非法入境者及遣送政策成效顯著

立法會2日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月3日電（記者 盧哲）香港特區政府保安局局長鄧炳強2日在立法會表示，香港特區聯同內地和澳門相關部委成立了專班，以高層次領導堵截非法入境者的工作，並加強聯合執法，效果顯著。二○二四年被截獲的非華裔非法入境者數字已較二○二三年十月高峰期大幅下跌84%至每月平均約60人。同時，更新遣送政策成效顯著，入境處在二○二四年共遣送2219名聲請不獲確立者離港，較二○二三年增加24%。



鄧炳強在立法會會議就“優化處理免遣返聲請”議員議案發言時說，政府非常關注濫用免遣返聲請機制的問題。作為一個尊重法治、依法施政的國際都市，在處理免遣返聲請時，政府必須符合法律要求，包括終審法院所訂的高度公平標準和顧及政策的合法性和合理性。政府多年來一直認真正視、積極應對這個社會十分關注的議題，並採取多管齊下的策略以高效率處理免遣返聲請，盡快遣送聲請不獲確立者離開香港。



鄧炳強表示，特區政府在這方面的工作可歸納為五大範疇，包括：源頭堵截、嚴厲執法、高效審核、依法羈留以及大力遣送。



首先，源頭堵截是防止濫用免遣返聲請機制的第一道防線。鄧炳強表示，香港特區聯同內地和澳門相關部委成立了專班，以高層次領導堵截非法入境者的工作，並加強聯合執法，效果顯著。二○二四年被截獲的非華裔非法入境者數字已較二○二三年十月高峰期大幅下跌84%至每月平均約60人。



他說，為更精準地打擊偷渡行為，特區政府會持續與內地和澳門有關執法機構加強三地情報交流。除非法入境者以外，為了阻止可能濫用免遣返聲請機制的人士乘坐來港航班，政府亦自二○二四年九月分階段推行預先通報乘客資料系統。系統推出短短數個月已發揮功效，識別並拒絕了一些不合資格人士登機，包括曾被拒絕免遣返聲請並遣回原居地的人士，成功將第一道防線擴展至香港以外。