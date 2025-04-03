丘應樺：去年內地或海外企業來港數同比增四成

立法會2日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月3日電（記者 盧哲）香港特區政府商務及經濟發展局局長丘應樺2日在立法會表示，二○二四年，投資推廣署協助了539間內地或海外企業在香港開設和擴展業務，較二○二三年全年總數增長超過四成。其中，來自海外的佔266間，較二○二三年上升約8%。



丘應樺在立法會回覆議員提問時說，駐海外經貿辦設有招商引才專組，以配合特區政府“搶人才”、“搶企業”的策略和工作目標。專組主動接觸具高潛力和代表性的企業和人才，積極配合投資推廣署落實二○二二年《施政報告》所訂的績效指標（即在二○二三至二○二五年間，吸引至少共1130間企業在港開設或擴展業務），以及聯繫百強大學和在外地留學或工作的港人，宣傳香港的機遇和優勢，推廣各項引進人才計劃，招攬他們落戶香港。



丘應樺表示，二○二四年，投資推廣署協助了539間內地或海外企業在本港開設和擴展業務，較二○二三年全年總數增長超過四成。按比例而言，該數字已經超越上述《施政報告》所訂的績效指標。在539間企業中，來自海外的佔266間，較二○二三年上升約8%。



丘應樺說，如二零二五至二六年度《財政預算案》所述，為擴闊香港的經貿網絡以覆蓋更多新興市場，吸引更多全球南方企業和投資，政府正分別與馬來西亞及沙特阿拉伯政府積極跟進開設經貿辦的計劃。此外，投資推廣署已於二○二四年七月在埃及開羅和於二○二五年一月在土耳其伊茲密爾增設顧問辦事處，而香港貿易發展局亦於今年初在柬埔寨增設顧問辦事處，以配合特區政府拓展香港的經貿網絡。“我們會考慮所有相關因素（包括各地對香港的經濟及政治重要性、當地治安情況、航空交通便利程度等），繼續研究在不同地方尤其是新興及具潛力的市場開設新經貿辦的可行性。”