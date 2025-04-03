去年香港兩大會展場地共舉辦350場活動

立法會2日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月3日電（記者 盧哲）香港特區政府商務及經濟發展局局長丘應樺2日在立法會表示，2024年香港兩個大型會展專用場地（即香港會議展覽中心和亞洲國際博覽館）舉辦了350場會展活動，參與人次達到917萬。這些會展活動吸引了眾多參加者，令多個行業受益，為香港經濟帶來重大貢獻。根據香港旅遊發展局的統計，二○二四年訪港過夜會展旅客人數約為142萬，人均消費約7800元。



丘應樺在立法會回覆議員提問時說，會議及展覽（會展）業是香港作為國際貿易中心的重要一環。香港每年均舉辦多場大型國際會議和展覽（例如“香港國際珠寶展”、“亞太區美容展”、“一帶一路高峰論壇”等），涵蓋不同行業、主題，包括電子、珠寶、禮品、鐘表、燈飾等。



2022年、2023年及2024年，香港兩個大型會展專用場地（即香港會議展覽中心（會展中心）和亞洲國際博覽館（亞博館））所舉辦的會展活動數目分別為150場、320場、350場；參與人次則分別為越352萬、687萬、917萬。這些會展活動吸引了眾多參加者（包括參展商和買家），不單令會展業界受惠，其帶來的高消費商務旅客亦帶動住宿、餐飲、零售、娛樂等其他行業的經濟活動，令多個行業受益，為香港經濟帶來重大貢獻。根據香港旅遊發展局的統計，二○二四年訪港過夜會展旅客人數約為142萬，人均消費約7800元。



丘應樺表示，在二○二五年，會展中心和亞博館預計合共舉辦超過140場會議和180場展覽，包括巴塞爾藝術展香港展會2025、世界航線發展大會2025、亞洲金融論壇等大型國際展覽及會議。