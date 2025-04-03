快評：拜黃帝謁中山陵　都是堂堂正正中國人

中評社快評／中共中央台辦、國台辦主任宋濤2日在江蘇徐州會見中國國民黨副主席夏立言一行。宋濤和夏立言都強調堅持“九二共識”、反對“台獨”，兩岸同胞都是中國人。



宋濤指出，兩岸同胞是家人、不是敵人；任何謀“獨”挑釁必定失敗，“台獨”分子惡行必遭懲處。夏立言表示，兩岸同屬一個中國，無論台灣人還是大陸人，都是堂堂正正的中國人，沒有什麼分歧不能化解。



夏立言一行3月31日參加了乙巳年黃帝故里拜祖大典，今天要去南京中山陵，代表中國國民黨祭拜孫中山先生。孫中山先生是兩岸共同尊敬的政治家，今年是孫中山先生逝世100周年。這是中國國民黨高層今年展開的首次大陸之行。



有媒體報導稱國民黨在黨內宣布對黨公職7、8月赴陸禁足，國民黨主席朱立倫昨天指出，從來沒聽過這件事，誰創造這個新聞你去問誰。夏立言一行目前正在大陸訪問，過幾天另一位國民黨副主席連勝文也要到西安掃墓。



當前台海局勢複雜嚴峻，民進黨當局採取種種措施阻礙兩岸人民的交往交流，但是兩岸同胞的血脈親情不會斷、兩岸同胞的人員往來不會停、兩岸的交流合作不會少。要和平、要發展、要交流，是兩岸同胞共同的心願。



清明時節，慎終追遠，民德歸厚。祭拜黃帝，拜謁中山陵，追思先人，兩岸同胞都是堂堂正正中國人。