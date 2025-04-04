馮明珠答中評：交流是理解與和平基石

台北故宮博物院前院長、台灣寶吉祥文史教育協會常務理事馮明珠回答中評社記者提問。（中評社 梁夏欣攝） 中評社北京4月4日電（實習記者 梁夏欣）4月2日，北京市第八中學迎來了一批特殊的客人——由台北故宮博物院前院長、台灣寶吉祥文史教育協會常務理事馮明珠率領的台灣青少年代表團。這些青少年來自台灣多所高中和大專院校，他們將與北京八中的少年班師生共同開啟一場為期四天的“兩岸青少年中華文化交流活動”。在活動間隙，馮明珠院長回答了中評社記者的提問。



此次交流活動雖因緣際會，卻意義非凡，旨在通過文化互動增進兩岸青年的相互瞭解。此行的台灣青少年代表團由28名來自台灣多所高中和大專院校的學生組成，他們大多為首次到訪北京。今天參與的活動內容涵蓋書法、乒乓球和空竹等傳統文化體驗項目。學生們對活動表現出極高熱情，不僅在書法課程中踴躍提筆揮毫，乒乓球環節中甚至有學生攜帶自己的球拍參與。



馮明珠院長表示，此次活動雖偶然促成，但意義深遠。她希望通過這樣的交流，讓兩岸年輕人在互動中找到共同語言，消除誤解，增進友誼。她還表達了期待未來有更多機會讓大陸學生赴台交流的願望。



“讓不同的年輕人多交流，是彼此認識的最好機會。”馮明珠院長強調，交流是理解與和平的基石。此次兩岸青少年在北京的相聚，不僅是一次文化的對話，更是青春與情誼的相約。