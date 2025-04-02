國台辦：解放軍演訓是懲戒分裂行徑的正義之舉

中評社北京4月2日電／國務院台辦發言人朱鳳蓮2日應詢表示，解放軍位台島周邊開展聯合演訓及位台灣海峽中部、南部相關海域組織“海峽雷霆-2025A”演練，是維護國家主權、安全、發展利益的必要措施，是懲戒圖謀分裂國家行徑的正義之舉，是對台海和平穩定和台灣同胞安全福祉的堅定守護。



有記者問，對於中國人民解放軍東部戰區近日位台島周邊開展聯合演訓和“海峽雷霆-2025A”演練，民進黨當局稱此舉“升高台海局勢緊張，嚴重破壞區域和平穩定，威脅全球安全”；美國白宮發言人表示，“反對任何片面以武力或脅迫改變現狀”。對此有何評論？



朱鳳蓮答問指出，世界上衹有一個中國，台灣是中國一部分，這是真正的台海現狀。民進黨當局大肆宣揚“台獨”謬論，不斷謀“獨”挑釁，妄想改變兩岸同屬一個中國的現狀，嚴重破壞台海和平穩定，嚴重損害台灣同胞利益福祉。如任其發展，只會把台灣同胞推向兵凶戰危的險境，必須堅決遏制、堅決懲戒。



朱鳳蓮強調，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，反對“台獨”，支持中國統一。大陸有充分的信心、足夠的能力，團結廣大台灣同胞堅定推動兩岸關係發展，反對“台獨”分裂，堅定守護中華民族共同家園，共創國家統一、民族復興的美好未來。