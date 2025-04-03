特朗普“對等關稅”措施刺激美股指期貨暴跌

中評社香港4月3日電／美國總統特朗普2日下午簽署行政令宣布美國對貿易夥伴徵收“對等關稅”後，美國紐約股市主要股指期貨在盤後交易中遭遇暴跌行情。



新華社報導，截至美東時間下午6時35分，道瓊斯工業平均指數、標普500指數和納斯達克綜合指數期貨合約價格分別下跌2.43%、3.6%和4.35%。



紐約原油期貨在盤後交易中跌幅超過2.5%。加密貨幣價格也顯著下跌，其中比特幣價格跌幅超過4.5%，降至8.3萬美元下方。