西藏火車設供氧系統　旅客感放心同時冀提速

中評社香港4月3日電／青藏鐵路2006年起落成通車後，西藏鐵路系統逐步擴展，改善當地居民出行及商業活動。截至今年2月，累計運營里程超過1180萬公里、運載超過3875萬旅客人次、貨物9256萬噸。



西藏鐵路系統由三條線路組成，包括“青藏鐵路”、“拉日鐵路”及最新於2021年通車的“拉林鐵路”。香港電台記者早前到西藏採訪，親身乘搭“拉林鐵路”火車，由拉薩前往林芝，車程約3小時。車廂天花板設有供氧系統，每個座位下亦會有單獨的緊急供氧口。



青藏集團公司科技和信息化部技術科科長羅玉林說，面對青藏高原高寒低壓缺氧的挑戰，集團去年牽頭與相關部門成立智能化供氧技術創新中心，成功在海拔5500米地方，運用分子篩和液氧化技術供氧。



有北京旅客形容列車舒適便捷，與在低海拔地區的高鐵體驗一樣，車廂設供氧設備讓人放心。有經常要到拉薩出差的林芝米林市居民說，如果駕車來往兩市約需4小時較為辛苦，較傾向乘火車，但期望列車可以提速。



青藏集團公司拉薩站客運統計科科長白瑪旺堆表示，“拉林鐵路”沿線有9個站，為方便西藏居民日常通勤，一直有就各地的上下班時間向地方政府及市民徵集意見，並調整列車時間表，為乘客提供更大便利。