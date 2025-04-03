用心用情整治群眾身邊不正之風和腐敗問題

陝西省各級紀檢監察機關緊盯醫療領域突出問題，以有力監督推動改善就醫環境，提升醫療服務水平。圖為近日，該省安康市漢陰縣紀檢監察幹部在縣人民醫院開展監督檢查。（圖片來源：中國紀檢監察報） 中評社北京4月3日電／據中國紀檢監察報報導，二十屆中央紀委四次全會強調，持續深化整治群眾身邊不正之風和腐敗問題。這充分體現了我們黨執政為民的根本宗旨，也是贏得黨心民心的重要舉措。陝西省各級紀檢監察機關要認真貫徹落實習近平總書記重要講話和二十屆中央紀委四次全會精神，始終牢記民心是最大的政治、為民造福是最大的政績，以人民至上為根本、以案件查辦為突破、以責任落實為關鍵、以解決問題為導向，縱深推進正風肅紀反腐向基層延伸，以有力的整治成效回應群眾關切、保障民生福祉，努力交出一份群眾看得到變化、感受得到實惠的優異答卷。



以人民至上為根本，增強執紀執法為民的自覺性堅定性



人民是我們黨的力量源泉，我們黨根基在人民、血脈在人民。紀檢監察機關從成立之日起，就把“人民”二字刻在虔誠的信仰裡、融在全部的奮鬥中，始終與人民同呼吸共命運是任何時候任何情況都不變的立場。近年來，陝西省紀委監委深入落實以人民為中心的發展思想，連續多年部署整治群眾身邊不正之風和腐敗問題，切實做到執紀執法為民、糾風治亂為民。



二十屆中央紀委四次全會從維護人民整體利益、根本利益、長遠利益出發，對整治群眾身邊不正之風和腐敗問題作出再抓兩年的重要部署，為在新的起點上走好群眾路線、厚植人民情懷提出了更高要求。紀檢監察工作是人心工作、群眾工作，要堅決克服鬆勁懈怠、疲勞厭戰的情緒，堅定意志再加力，盡銳出戰再衝鋒。要始終堅守為人民謀幸福、為民族謀復興的初心使命。紀檢監察機關的權力是黨和人民賦予的，是為黨和人民做事用的，必須用來為民謀利、為民造福，堅決同一切啃食群眾獲得感、揮霍群眾對黨信任的突出問題作鬥爭，用實際行動堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”。要積極順應群眾對公平正義的現實需要。清醒看到人民群眾對美好生活向往的多元化、多層次特點，教育、醫療、住房、社保等領域痛點難點問題依然存在，必須牢記“讓人民過上幸福生活是頭等大事”，從群眾最關心、最直接、最現實的利益出發，下更大氣力推動惠民生、暖民心的各項舉措落實落地，推動改革發展成果更多更公平惠及全體人民。要準確把握全面從嚴治黨向基層延伸的實踐要求。在壓茬整治之下，有的問題仍久拖不決、久治不愈，還有的幹部不作為、慢作為、亂作為，基層“微腐敗”量大、面廣、多發，嚴重侵害群眾利益，必須堅持完成黨的各項工作和實現人民利益的一致性，堅定不移正風肅紀反腐，補齊全面從嚴治黨向基層延伸的差距短板，著力以新的成效夯實黨的執政根基。

