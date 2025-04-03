大興安嶺紀委：地企聯動　壓實森林防火責任

4月1日，無人機在給古月鎮境內的10千伏輸電線路周邊植被噴灑阻燃劑（無人機照片）。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月3日電／據中國紀檢監察報報導，清明期間，正是林區春季森林防火的關鍵時期。黑龍江省大興安嶺地區紀委監委為進一步推進森林防火主體責任和監督責任落實落細，立足職責定位，地企聯動發力，持續開展森林防火督查工作，全力築牢森林防火“安全線”。



“咱們林場的防火車輛、滅火機具、防火通信設備有沒有定期維護檢修？防火物資儲備是否充足？是如何開展隱患排查的？”近日，大興安嶺地區紀委監委工作人員到鬆嶺區林業局綠水林場監督檢查時，詳細詢問春季森林防火安全責任落實情況。



“我們聯合林業集團公司紀委，成立了地區（林業集團公司）、縣（林業局）、鄉鎮（林場）三級森林防火督查組，構建全域監督‘一盤棋’的工作格局。”大興安嶺地區紀委監委黨風政風監督室負責同志介紹，該地區紀委監委不斷探索地企聯合督查工作思路，通過建立定期會商、通報反饋、聯合辦案、線索移交等聯動機制，進一步明確責任落實、火源管控、宣傳教育等監督重點，有效監督促進各級黨委、政府及相關部門履職盡責。同時，該地區紀委監委常態化對各級森防指、景區、檢查站、管護站等部門的防火責任落實情況開展明察暗訪，對因工作不到位導致人為火災發生的，給予嚴肅處理、倒查責任，既追究直接責任和領導責任，也追究個人責任和單位責任。



今年以來，大興安嶺地區紀委監委共發現責任落實、火源管控、宣傳教育、隊伍建設、應急處置等方面問題48個，通報曝光3批次，下發提示提醒函2份、整改通知書16份。