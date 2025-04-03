七部門出手！升級安責險保障力度

3月31日，在湖南省永州市道縣消防救援大隊，小朋友在消防救援人員的協助下體驗繩索攀爬技能。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月3日電／據新華社報導，將生產安全事故每人死亡傷殘責任全國最低保障限額由30萬元提升至40萬元，覆蓋全體從業人員、保險金額實行同一標準……安責險保障力度再升級。



應急管理部、財政部、金融監管總局等七部門4月2日對外發布新修訂的《安全生產責任保險實施辦法》，提高安責險保障額度，擴大保障範圍，完善事故預防服務機制，更好保障人民群眾生命財產安全。



什麼是安責險？



安責險是對生產安全事故造成的人身傷亡、財產損失等進行賠償的保險。實施辦法明確，應當投保安責險的單位包括從事礦山、危險化學品、煙花爆竹、交通運輸、建築施工、民用爆炸物品、金屬冶煉、漁業生產等高危行業、領域生產經營活動的單位。



小險種，大作用。2024年，我國安責險保費收入179億元，占財產險保費收入的1.06%。規模比例雖然不大，面對安全生產事故這樣的大事，安責險卻發揮了重要的保障作用。



應急管理部、金融監管總局有關司局負責人介紹，2017年我國發布《安全生產責任保險實施辦法》。安責險制度實施以來，在經濟補償和事故預防方面發揮了積極作用。為落實2021年修訂的安全生產法相關規定，切實解決安責險工作中存在的投保覆蓋不充分、事故預防服務機制不暢等問題，七部門對實施辦法進行了修訂。

修訂後的實施辦法實現了多方面保障升級——



保障額度提升。將生產安全事故每人死亡傷殘責任全國最低保障限額由30萬元提升至40萬元，各地可在全國最低保障限額之上，結合實際確定當地最低保障限額。據瞭解，目前有的地區最低保障限額已達80萬元。

