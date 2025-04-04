黎巴嫩駐華大使深度解讀中東古今變局

黎巴嫩駐華大使發言（中評社 許思悅攝） 中評社北京4月4日電（實習記者 許思悅）2025年4月2日，黎巴嫩駐華大使米莉亞·賈布爾女士訪問中國人民大學，林尚立校長會見了大使一行。隨後，賈布爾大使在中國人民大學重陽金融研究院“大使講壇”第八講發表了題為《黎巴嫩和中東的地緣政治變化》的演講，她深入剖析了黎巴嫩獨特的地緣政治、中東地區權力格局的深刻演變，以及黎巴嫩政治與外交實踐的最新動態，並就中黎關係發展前景提出建設性思考。本次活動吸引了近百名聽眾參與，包括來自北大、人大的在校學生，以及關注中東市場的企業界人士。講座由中國人民大學重陽金融研究院院長王文主持。



黎巴嫩的地緣政治與國內挑戰



賈布爾大使首先談到黎巴嫩的地緣政治。黎巴嫩地處地中海東岸，毗鄰敘利亞和以色列，是連接歐亞非的戰略要衝。早期的黎巴嫩是各大國和地區勢力尋求影響力的利益交匯點。特殊的地理位置造就特殊的政治體制。1943年黎巴嫩獨立前夕，各個教派曾就國家權力的分配達成協議：總統和軍隊司令由基督教馬龍派人士擔任，總理由伊斯蘭教遜尼派擔任，議長由伊斯蘭教什葉派擔任。然而，1975－1990年內戰遺留的創傷、2011年開始敘利亞難民危機、近年經濟崩潰使黎巴嫩面臨建國以來最嚴峻的挑戰。2023年10月以來以色列對黎巴嫩的持續攻擊已造成數千人死亡和受傷，大量基礎設施被損毀。黎巴嫩急需創新解決方案來度過這個“近百年最黑暗的時刻之一”。



大國博弈與中東變局



黎巴嫩正在面臨的種種危機離不開複雜動蕩的中東局勢。賈布爾大使表示，中東長期受巴以衝突、殖民遺產和極端主義困擾。歷史上殖民列強肆意劃定邊界，無視民族、宗教以及部落歸屬，播下了中東動蕩衝突的種子。以色列建國導致數十萬的巴勒斯坦人流離失所，引發了一系列曠日持久的領土爭端與暴力事件。最近幾十年，中東更是飽受衝突、內戰、恐怖主義、人口流離失所與社會經濟挑戰，伊斯蘭國、基地組織等極端組織的崛起以及核武器擴散都加劇了中東地區的動蕩局勢，對地區安全和全球穩定構成嚴重威脅。



賈布爾大使進而指出，近年來，地區格局加速重組：美歐傳統影響力相對下降；中國通過“一帶一路”深化與地區合作，促成沙特－伊朗和解等突破；俄羅斯與中東則長期開展文化、外交、軍事和經濟交流；土耳其、伊朗、以色列等新興力量活躍；而美國政策不確定性加劇了局勢複雜性。