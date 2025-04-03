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日本九州島附近海域發生6.2級地震
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2025-04-03 11:12:46
地震位置顯示。（圖片來源：中國地震台網）
中評社北京4月3日電／據央視網報導，中國地震台網正式測定，04月02日22時04分在日本九州島附近海域（北緯31.15度，東經131.50度）發生6.2級地震，震源深度30千米。
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