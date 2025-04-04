黎巴嫩駐華大使：中黎合作前景廣闊

黎巴嫩駐華大使發表演講（中評社 許思悅攝） 中評社北京4月4日電（實習記者 許思悅）2025年4月2日，黎巴嫩駐華大使米莉亞·賈布爾女士出席中國人民大學重陽金融研究院（人大重陽）區域國別論壇之“大使講壇”第八場，並發表《黎巴嫩和中東的地緣政治變化》主旨演講。賈布爾簡要介紹了黎巴嫩的歷史，深入剖析了中東地緣政治格局演變，演講內容引發在場師生和嘉賓的廣泛共鳴。與會者圍繞黎巴嫩文化與外交政策、大國關係對中東局勢的影響以及中黎合作前景等議題，與大使進行了充分交流。



黎巴嫩的文化認同與外交自主性



針對中國人民大學學生提出的問題“宗教文化背景多元性對黎巴嫩決策有何影響”，賈布爾大使指出，黎巴嫩雖受西方文化深刻影響（如法國托管時期的法語教育體系），但始終堅守阿拉伯身份認同。她強調，黎巴嫩在巴以衝突中堅持人道主義立場，長期接納巴勒斯坦難民並支持其正義事業，但作為小國仍需國際社會共同解決地區問題。對於法國角色，大使坦言儘管存在歷史紐帶，但“最終只能靠自己保護自己”。這種既堅持獨立自主又開放合作的外交理念，為中黎關係的發展奠定了重要基礎。



中國在中東問題上大國協調作用



在討論環節中，多位聽眾高度關注黎巴嫩與外部世界的關係。針對“美俄關係緩和對中東局勢影響”這一問題，賈布爾大使認為這將為中東乃至世界帶來積極信號。她特別肯定中國在調和大國關係中的獨特作用，稱讚中國提出的和平倡議既能促進美俄和解，又能推動中東局勢穩定。大使強調，當大國關係改善時，中東國家往往能從中受益，並期待中國更深入參與地區事務。



賈布爾大使高度評價中國在中東事務中的建設性角色。她特別提到中國促成沙特－伊朗和解一事，認為這體現了“中國智慧”。對於巴以衝突等地區熱點問題，大使明確表示期待中國發揮更大作用：“我們非常信任中國這樣一個國際合作夥伴，因為當他們做一些事情的時候，他們是為所有人的福祉考慮的。”