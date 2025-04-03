和林村的鄉村氣象博物館。（圖片來源：人民日報） 中評社北京4月3日電／據人民日報報導，台上，老師繪聲繪色地講解氣候變化和影響；台下，20多名小學生聚精會神地聆聽……近日，一批參加研學的小朋友來到四川省成都市溫江區和林村，他們的目的地是一幢紅色屋頂的三層小樓。原來，村里藏著一座鄉村氣象博物館。



“這里曾是閑置的舊農房，我們將它改造成鄉村主題的氣象博物館。”溫江氣象科普基地負責人李紅菲告訴記者，博物館正對著國家農業高新技術產業示範區、成都市溫江區鄉村振興主題公園。“我們的博物館就在稻田旁邊，氣象科普結合農業實踐，有著得天獨厚的地理優勢。”李紅菲說。



博物館面積不大，功能卻挺全。氣象觀測展示區、氣象模擬體驗區、氣象文化科普區，三個功能區域將氣象知識娓娓道來。其中，氣象觀測展示區主要展示氣象地面、高空、雷達觀測的基本原理和儀器設備；氣象模擬體驗區主要利用裸眼VR（虛擬現實）技術搭配氣象模擬裝置，讓觀眾在互動中瞭解主要氣象災害及其防禦措施；氣象文化科普區主要通過圖文展示我國氣象事業發展歷程等內容，並融合了當地的農耕文化。



立足鄉村氣象博物館，溫江區氣象局正著力打造“一館一場一課堂”科普體系。“一館”即鄉村氣象博物館，“一場”即打造可參觀、可體驗、可互動、可研究的沉浸式科普觀測場景，“一課堂”即開發了一套氣象科普研學課程，圍繞農耕文化、二十四節氣等元素，形成“氣象+”等科普研學課程。



“2024年5月，氣象專家王明田在這里開設了一堂別開生面的農業氣象‘壩壩課’。在一片綠油油的稻田邊，王老師邊講解水稻生長與氣象條件的緊密聯繫，邊引導學生們觀察稻葉隨風搖曳的姿態，體驗自然界的微妙變化。”李紅菲說，稻浪翻滾，學生們手持氣象記錄本，跟隨王老師的步伐，在“行走的課堂”中收穫滿滿。據統計，自2023年開館以來，鄉村氣象博物館已累計開展研學活動100餘場，接待研學學生4萬餘人次。



“遊客參觀完博物館後，往往還會去和林稻海打卡游玩，或去參觀不遠處的溫江大蒜文化體驗中心。”據李紅菲介紹，截至目前，鄉村氣象博物館盤活閑置資產效益超300萬元。