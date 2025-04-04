快評：同挨美關稅大棒　台灣白交“保護費”

中評社快評／美國總統特朗普2日正式公布“對等關稅”措施，台灣慘吞32%，與印尼同列全球第10高，比日本24%、韓國25%及歐盟的20%還要高。台灣無差別挨關稅大棒，更印證“親美倚美”不能獲優待，交再多的“保護費”都沒有用。



令台灣當局心驚與尷尬的還有，特朗普在記者會中再次指責台灣“奪走了我們所有的電腦和半導體晶片”。特朗普還提到，美國關稅威脅促使台積電對美國投資計劃額外增加1000億美元。台灣原本希望台積電擴大赴美投資能讓華府的關稅大棒棒下留情，現在看來，台灣想多了。



台灣慘吞32%關稅，賴清德和卓榮泰臉書被大量網友灌爆，怒嗆用台積電換了個寂寞。國民黨“立委”翁曉玲直嗆，民進黨當局對美國掏心掏肺，開放萊豬，大買軍武，送走台積電，結果是“賠了夫人又折兵”，換來32%高關稅，“賴清德，你對得起台灣人嗎？”



美課重稅，對台灣影響是重大且深遠的。經濟上，美國是台灣第二大外銷市場，自台灣進口規模達到1162億美元。根據美國財經媒體彭博模型推估，徵收32%關稅，台灣對美出口將減少約63%，GDP收縮3.8%。政治上，更印證特朗普政府只重利益，獅子大口，台灣“親美倚美”，交再多的“保護費”都不夠，一旦有更好的“交易”，台灣隨時可以被賣掉。