特朗普簽署行政令對貿易夥伴徵收“對等關稅”

中評社香港4月3日電／美國總統特朗普2日在白宮簽署關於所謂“對等關稅”的行政令，宣佈美國對貿易夥伴加徵10%的“最低基準關稅”，並對一些貿易夥伴徵收更高關稅。



新華社報導，白宮發佈的文件顯示，針對所有貿易夥伴加徵的10%關稅將於5日生效。此外，特朗普將對與美國貿易逆差最大的國家和地區徵收不同的、更高的“對等關稅”，這些措施將於9日生效。文件還稱，特朗普擁有“修改權限”，可以視情況提高或者降低關稅。



此外，白宮還表示，已面臨鋼鋁關稅、汽車關稅的產品將不適用“對等關稅”。銅、藥品、半導體和木材等也不適用“對等關稅”。



特朗普在白宮講話時展示的一張關於“對等關稅”的圖表顯示，不同國家和地區面臨不同關稅稅率。其中，柬埔寨、越南將分別面臨49%和46%的關稅稅率，歐盟、日本、馬來西亞、韓國、印度、瑞士、印度尼西亞、中國、泰國等將面臨20%至36%的關稅稅率。



特朗普還指責一些貿易夥伴除了對美國徵收關稅外，還實施了非關稅壁壘，比如匯率操控等，並聲稱這些都體現在了“對等關稅”中。



儘管特朗普聲稱加徵關稅將有助於為美國政府帶來收入，並振興美國製造業，但經濟學家和商界人士警告，這些新關稅措施將推高物價，損害美國消費者和企業利益，擾亂全球貿易，不利於全球經濟發展。目前，多個美國貿易夥伴已表示將採取反制措施。



美國彼得森國際經濟研究所高級研究員、前財政部官員加裡·赫夫鮑爾對新華社記者表示，特朗普政府對貿易夥伴的指責沒有任何依據，“完全是捏造的”。“對等關稅”做法極端，執行後美國很難避免經濟衰退，而全球經濟增長將至少放緩1個百分點。