中國成功發射天平三號A星02星

中評社香港4月3日電／4月3日10時12分，中國在太原衛星發射中心使用長征六號運載火箭，成功將天平三號A星02星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。



新華社報導，天平三號A星02星主要用於地面雷達設備標校和RCS測量，為地面光學設備成像試驗和低軌空間環境探測監視試驗提供支持，為大氣空間環境測量和軌道預報模型修正提供服務。



這次任務是長征系列運載火箭的第568次飛行。