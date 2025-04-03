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以色列稱攔截自加沙地帶發射的兩枚火箭彈
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2025-04-03 11:03:27
中評社香港4月3日電／以色列國防軍2日晚發表聲明說，以空軍攔截了兩枚從加沙地帶北部射向以色列的火箭彈。
新華社報導，以色列靠近加沙地帶的地區當晚響起防空警報，新華社記者手機安裝的預警系統顯示，響起防空警報的地區包括斯代羅特、尼爾阿姆等地。以媒體報導說，沒有傷亡情況報告。
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